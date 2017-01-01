НБУ понизил гривну: Курсы валют на 13 марта

Торги на межбанке завершились резким снижением нацвалюты. Курс доллара в продаже вырос на 20 копеек – до 26,56 грн/долл, курс в покупке поднялся на 31 копейку – до 26,53 грн/долл.

В обменниках доллар и евро дорожает второй день подряд bigmir.net

На 13 марта, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2635,9553 гривны (4,7598);

– 100 евро – 2972,0396 гривны (+13,5234).

Национальный банк Украины ослабил курс гривны почти на 5 копеек – до 26,35 гривен за доллар, а евро подорожал почти на 14 копеек.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке резко укрепился: в продаже вырос на 20 копеек – до 26,56 грн/долл, курс в покупке поднялся на 31 копейку – до 26,53 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил замедление инфляции ростом гривны. Динамика потребительской инфляции свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, говорят в НБУ.