ЕС включил 15 стран в "черный список" офшоров

Еще 34 страны находятся в так называемом "сером списке" ЕС и подлежат усиленному мониторингу.

Министры экономики и финансов стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе обновили "черный список" стран, нарушающих международные нормы налогообложения, из-за чего по отношению к ним применяется особый торговый и фискальный режимы. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 12 марта.

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Так, в "черный список" ЕС вошли 15 стран – Американское Самоа, Барбадос, Гуам, Маршалловы острова, Самоа, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Американские Виргинские острова, Аруба, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

Еще 34 страны находятся в так называемом "сером списке" ЕС и подлежат усиленному мониторингу относительно соблюдения международных стандартов в сфере налогообложения.

В то же время, Евросоюз объявил о намерении расширить критерии прозрачности относительно соблюдения норм конкуренции и права в сфере налогообложения и включить в следующий мониторинг такие страны как Россия, Мексика и Аргентина.

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"Мониторинг будет дополнен более основательными требованиями в сфере прозрачности, и три страны, которые входят в "Большую двадцатку" – Россия, Мексика и Аргентина – будут добавлены в перечень для последующего мониторинга", – говорится в сообщении.

В целом за прошлый год Еврокомиссия провела оценку 92 стран на основе трех главных критериев – прозрачности налогообложения, системы управления и реальной экономической активности. Еще одним индикатором для осуществления проверок считается наличие в странах нулевого уровня корпоративного налогообложения.

Как отмечается в документе, 60 стран осуществили меры, чтобы учесть замечания Еврокомиссии, что позволило на практике отменить более 100 "вредных" режимов налогообложения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поделилась списком "грязных" денег в странах ЕС. ЕС обнародовала 23 страны, попавшие в "черный список" за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег.