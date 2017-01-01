Пентагон запросил для армии Украины $250 млн

На поддержку армии и спецслужб Украины США намерены выделить 250 миллионов долларов в 2020 году.

США в 2020 финансовом году планируют выделить Украине 250 миллионов долларов на поддержку армии и спецслужб. Об этом говорится в проекте бюджета министерства обороны США (Пентагона).

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Средства планируется выделить в рамках так называемой "Европейской инициативы сдерживания".

"Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает 250 млн долларов на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения и оборонных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Посольство Украины в США подтвердило планы Пентагона выделить Украине 250 миллионов долларов.

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"Согласно документу, указанные средства планируется направить "на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами". Важно, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи нашему государству увеличена на 50 млн. долларов",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и партнеры предоставили ВСУ около 400 единиц вооружения и техники. Вся техника насчитывается за период от 2014 года до сейчас.