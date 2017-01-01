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За день монетизации субсидий выплачено 350 млн гривен

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С 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Деньги можно получить через кассу или на карту.
В Украине стартовала монетизация субсидий
В Украине стартовала монетизация субсидий
Корреспондент.net

Масштабная кампания по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая стартовала в начале марта, проходит планово и без сбоев. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. 

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По данным Ощадбанка, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка. В частности, в первый день выплат через систему платежей Быстрая копейка выплачено субсидий на сумму 19,4 млн гривен, которые были оформлены 11 172 переводами. На карты зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн гривен. Кампания продолжается.

Программа субсидий в Украине действует как эффективный способ помощи уязвимым слоям населения. В 2017 году по инициативе Кабмина введен механизм стимулирования экономии газа и электроэнергии в течение отопительного сезона. В 2018 году такой стимул составил в денежном выражении около 700 гривен. Количество домохозяйств, получивших деньги, составило 1,3 млн.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики рассказали, как быстро забрать субсидию в Ощадбанке. Чтобы быстрее получить деньги, нужно записаться к консультанту заранее.

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Теги: деньги, Ощадбанк, субсидии, субсидия, выплаты
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