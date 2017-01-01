Хищения в оборонке: Практически все органы "сливали" расследование – СМИ

Новую часть расследования о коррупции в оборонке обнародовали журналисты.

О хищении в Укроборонпроме знали почти все правоохранительные facebook.com

О масштабной схеме хищения в ВСУ и Укроборонпроме знали почти все правоохранительные органы Украины, сообщается в расследовании Bihus, передает ТСН.

Читай также: СМИ узнали о новом тайном контракте Минобороны

“Дело Гладковского - просто натуральный рентген системы. И показывает перелом на стыке. Здесь недавно и глава ГПУ (Юрий Луценко - прим.ред.), и глава НАБУ (Артем Сытник - прим.ред.) дали по брифингу. Напаковали много красивых заявлений, часть из которых откровенный трындеж. Часть - манипуляция. Часть правда.

В общем, конторы начали валить друг на друга “дело чучундр“. Печальная правда в том, что оба ведомства в нем замазаны от и до. Хотя разочарование от НАБУ, конечно, больше. А СБУ на брифинг не вышло. Но тоже замазано. А про налоговиков я не говорю“, - написал на своей странице в Facebook журналист Денис Бигус.

По данным журналистов выяснилось, что за годы функционирования схемы Гладковского-Жукова-Рогозы ГФС, Нацполиция, СБУ, прокуратура и НАБУ начинали и спускали на тормоза расследование.

Читай также: Укроборонпром прокомментировал дело о “хищении в оборонке“

“ГФС первой начала разматывать цепочки. Налоговики накрывали конвертцентры, через которые “мальчики“ обналили деньги оборонных заводов. Затем под подозрение попадала и “Оптимумспецдеталь“ - центральная фирма “схематоза“.

“Оптима“ должна была крупно залететь за уклонение от налогов. Годами “мальчики“ договаривались с налоговой. Закрыть дело на уровне фискалов было легче“, - рассказала автор расследования Леся Иванова.

По переписке участников видно, что они часто давали взятки правоохранителям, преимущественно 10-20 тысяч долларов за раз.

О хищении в Укроборонпроме знали почти все правоохранительные bihus.info

Читай также: Гладковский и компания: Тайные договора принесли фирме Богдан 510 млн грн

У руководителя Оптимумспецдеталь Андрея Рогозы был давний товарищ в СБУ - следователь Киевского управления Дмитрий Москаленко, который организовывал “мальчикам“ нужны документы из СБУ и прокуратуры, мог по просьбе “наехать“ на директора оборонного завода и тому подобное.

Отмечается, что военная прокуратура делала три попытки расследовать схему хищения, однако, как только расследование дошло до организаторов, она сама же начала “зачищать“ следственные действия.

Схему покрывало также НАБУ. В частности, осенью 2016 года бюро в рамках расследования другого производства внесло “Оптимумспецдеталь“ в перечень фиктивных фирм, чем возмутился один из предпринимателей Виталий Жуков и требовал от Рогозы срочно решить вопрос на уровне первого замдиректора НАБУ Гизо Углавы, который должен был написать письмо об ошибке. Впоследствии “Оптима“ действительно исчезла из списка.

О хищении в Укроборонпроме знали почти все правоохранительные bihus.info

Читай также: “Грабеж в Укроборонпроме“: Кто и зачем скомпрометировал Порошенко

По мнению расследователей, со сделками в “Укроборонпроме“ был связан так называемый “бывший тайный агент“, “друг“ НАБУ Евгений Шевченко, который якобы помогал участникам схемы получать нужные документы из бюро.

Шевченко утверждает, что не причастен к коррупции.

О хищении в Укроборонпроме знали почти все правоохранительные bihus.info

Ранее сообщалось, что НАБУ начало досудебное расследование махинаций в Укроборонпроме. Журналистское расследование провели Bihus.info, где расследовали махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.