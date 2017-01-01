Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина разместила еврооблигации на $350 миллионов

Комментариев: 0
Общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился до 1,6 млрд долларов.
Украина снова вышла на международный рынок займов
Украина снова вышла на международный рынок займов
facebook.com

Минфин увеличил на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 13 марта. 

Читай также: Украина погасила часть долгов и набрала новых кредитов

"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan", - сообщили в Минфине.

Процентная ставка по купону составляет 9,75%.

Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Украина выплатила почти $450 млн по евробондам. Выплата осуществлена в рамках долговой операции по реструктуризации 15 миллиардов долларов в 2015 году.

Поделись:
Теги: Минфин, облигация, еврооблигация, займ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь