Украина разместила еврооблигации на $350 миллионов
Общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился до 1,6 млрд долларов.
Минфин увеличил на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 13 марта.
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"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan", - сообщили в Минфине.
Процентная ставка по купону составляет 9,75%.
Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Украина выплатила почти $450 млн по евробондам. Выплата осуществлена в рамках долговой операции по реструктуризации 15 миллиардов долларов в 2015 году.
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