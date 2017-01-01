Украина разместила еврооблигации на $350 миллионов

Общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился до 1,6 млрд долларов.

Украина снова вышла на международный рынок займов facebook.com

Минфин увеличил на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 13 марта.

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"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan", - сообщили в Минфине.

Процентная ставка по купону составляет 9,75%.

Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Украина выплатила почти $450 млн по евробондам. Выплата осуществлена в рамках долговой операции по реструктуризации 15 миллиардов долларов в 2015 году.