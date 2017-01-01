Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии

Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.

НАК "Нафтогаз" сообщил в Facebook, что получают массовые жалобы на отсутствие платежек за газ, что влияет на срывы монетизации субсидии, передает ТСН.

Читай также: Нафтогаз нашел подтверждение мошенничества газсбытов с платежками

"Потребители, которых обслуживают облгазсбыты Фирташа, начали спрашивать нас: а где же счета за февраль? От услуг Укрпочты компания, говорят, отказалась, на замену никого не нашла, поэтому кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах", - говорится в сообщении.

Нафтогаз предполагает, что облгазы "крутят" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами, но и отмечают, что причиной могут быть и попытки сорвать монетизацию.

"С этого месяца уже стартовала монетизация субсидий. Деньги впервые получили люди, а не газсбыты. Это правильный цивилизованный подход. Он побуждает людей разумно потреблять газ и ставит получателей субсидий по одну сторону с активистами ОСМД, которые стремятся утеплить свой дом и платить меньше.

Читай также: "Завышенные" нормы потребления газа "абсолютно законны" - НКРЭКУ

Это требование закона, принятого всеми фракциями Верховной Рады. А еще из-за этого недобросовестные сбыты могут потерять часть своих черных доходов. Потому что когда субсидия виртуальная, то какая субсидиантам разница, сколько в счет записали? А теперь уже нет. Что сэкономил - твое", - добавили в НАК.

Так, Нафтогаз уверен, что уничтожить монетизацию можно, "если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе".

"Для этого надо сделать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов - нет расчетов. 104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и что люди получат свои счета вовремя. Ведь корректно выставлять счета - это единственная функция ваших сбытов и единственное оправдание существования вас в ПСО", - резюмировали в компании.

Читай также: Рева заявил о незаконных суммах в платежках за газ

В свою очередь служба газа 104.ua, комментируя сообщение "Нафтогаза", обвинила компанию в "очередной лжи" и "попытке манипулировать общественным мнением".

"Хотим успокоить всех пользователей сервиса 104.ua: платежки поставщиков обычно появляются в личных кабинетах после 14-го числа каждого месяца", - добавили в службе.

Но пользователи соцсети негативно отреагировали на комментарий службы газа, отметив, что в прошлом месяце платежек вообще не получили.

"104.ua, лжецы здесь только вы", - заявили украинцы.

Ранее сообщалось, что в Украине начались массовые проверки облгазов. Нацкомиссия начала проверки облгазов из-за "космических" платежек. Проверки будут продолжаться до середины апреля.