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Скачек цен в марте: Эксперты ожидают влияние инфляции на стоимость продуктов

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В украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей прогнозируют влияние некоторых факторов в марте-апреле, которые повысят стоимость продуктов.
Эксперты считают, что цены на продукты в марте-апреле вырастут
Эксперты считают, что цены на продукты в марте-апреле вырастут
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В украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, сравнивая по прошлому году, считают, что и в марте-апреле 2019 года значительно повлияет на скачек цен, передает Сегодня. 

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"Если бы не было укрепления гривни, инфляция была бы значительно выше, так как курс валюты сейчас оказывает наибольшее влияние на инфляцию", – отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Они уверены, что социальные выплаты, индексация пенсий и одноразовая выплата пенсионерам в марте-апреле повысит цены.

"В марте ожидается значительное увеличение инфляции в несколько раз, в сравнении с февралем. К примеру, сейчас, по нашим данным, овощи подорожали на 0,1%, то в марте – апреле это может быть 1 – 1,5%. То есть только за два месяца мы можем набрать 30% годовой инфляции", – сказал эксперт. 

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По словам Алексея, больше всего в цене вырастет хлеб – в среднем до 3%. Стоимость овощей будет колебаться в рамках +/- 10%, но по итогам 4 – 5 месяцев рост будет несущественным. А мясо сохранит ценовую стабильность до апреля, когда, в связи с окончанием поста, произойдет небольшой скачек цен.

При этом, отметил Дорошенко, цены на продукты могут отличаться на 70% в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата, за месяц рост цен замедлился вдвое. В феврале инфляция сократилась до 0,5% по сравнению с 1% месяцем ранее. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,3%.

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Теги: инфляция, цены, продукты питания, рост цен, Алексей Дорошенко
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Комментариев (1)
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Vladnadal    13.03.2019, 17:16
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Vladnadal
КРАСИВО, ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЯ ШОКОЛАДНОГО ПЕТУШАРЫ, ОПЛАЧИВАЕМ ЕСТЕСТВЕННО МЫ!!!
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