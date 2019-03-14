В Киеве с мая повысят цены на тепло и горячую воду: Инфографика

С 1 мая 2019 года киевлянам стоимость отопления повысилась почти на 100 грн, а горячей воды - на 10 грн за кубометр.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго с 1 мая 2019 года повышает тарифы на отопление и горячую воду. Новые тарифы опубликованы в среду, 13 марта, на сайте предприятия.

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В частности, с 1 мая 2019 года население будет платить за тепловую энергию 1611,58 грн за 1 Гкал, бюджетные организации - 1822,40 грн за 1 Гкал, религиозные организации - 1630,73 грн за 1 Гкал, а другие потребители - 1813,69 грн за 1 Гкал.

Как следует из тарифов, в среднем для населения стоимость отопления повысилась почти на 100 грн, а горячей воды - на 10 грн за кубометр.

В Киевтеплоэнерго такое повышение аргументировали подорожанием газа и воды.

Ранее сообщалось, что в Украине начались массовые проверки облгазов. Нацкомиссия начала проверки облгазов из-за "космических" платежек. Проверки будут продолжаться до середины апреля.