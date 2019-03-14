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В Киеве с мая повысят цены на тепло и горячую воду: Инфографика

Комментариев: 7
С 1 мая 2019 года киевлянам стоимость отопления повысилась почти на 100 грн, а горячей воды - на 10 грн за кубометр.
Отопление подорожает почти на 100 грн
Отопление подорожает почти на 100 грн
Корреспондент.net

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго с 1 мая 2019 года повышает тарифы на отопление и горячую воду. Новые тарифы опубликованы в среду, 13 марта, на сайте предприятия. 

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В частности, с 1 мая 2019 года население будет платить за тепловую энергию 1611,58 грн за 1 Гкал, бюджетные организации - 1822,40 грн за 1 Гкал, религиозные организации - 1630,73 грн за 1 Гкал, а другие потребители - 1813,69 грн за 1 Гкал.

Как следует из тарифов, в среднем для населения стоимость отопления повысилась почти на 100 грн, а горячей воды - на 10 грн за кубометр.

В Киевтеплоэнерго такое повышение аргументировали подорожанием газа и воды.

Ранее сообщалось, что в Украине начались массовые проверки облгазов. Нацкомиссия начала проверки облгазов из-за "космических" платежек. Проверки будут продолжаться до середины апреля.

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Теги: Киев, Тарифы ЖКХ, отопление, Тепло, тарифы, горячая вода, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, теплоснабжение, повышение тарифов, Киевтеплоэнерго
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 11:47
Оценка:  0
гость
Там нацбанк Украины монету с изображением барана собрался выпускать . Может это как-то связанные события?!
33  (аноним)  14.03.2019, 11:43
Оценка:  0
33
И что случиться 31 марта, доллар станет по 8, а зарплаты как в Германии будут по 5000 Евро ))) Никто уже ничего снижать не будет, пока не будут развивать производство тут будут вечные кредиты МВФ и жизнь от зарплаты до зарплаты. Нет такого политика который в раз решит экономич. проблемы.
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:37
Оценка:  +1
гость
твари! вот поэтому и не долго осталось пороху и его шайке царевать! 31 марта уже близко!
Киевлянын  (аноним)  14.03.2019, 11:28
Оценка:  0
Киевлянын
насрать
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:27
Оценка:  0
гость
Скачаем радуемся и ещё раз скачем. ))). А что по этому поводу скажут порохоботы типа кроликоф wt2 или их на такие новости не загонишь))). Ну сказать только могут одно про Донбасс и Россию))). Ждём убогих))
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:19
Оценка:  0
гость
На другом сайте написано отполение:2000 с копейками,горячая вода 110
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:15
Оценка:  -1
гость
Если бараны снова проголосуют за шоколадную крысу, то подорожание в два раза всех коммунальных услуг неизбежно ! Баранов гонят на бойню, а они только мекают и даже не сопротивляются!
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