Гособлигации США и акции Apple допущены к торгам в Украине

В Украине впервые будут торговать ценными бумагами американского правительства и акциями "яблочной" компании.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, опубликованном во вторник, 12 марта.

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Комиссия приняла решение о допуске облигаций U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

По информации FinClub, это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%. Сейчас они котируются по цене 99,77 долларов.

Также комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Apple (код ISIN – US0378331005) к обращению на территории Украины. Сейчас они котируются по $182,22.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые будут торговать акциями американской компании Apple. Первый пакет ценных бумаг завел в страну БТС Брокер.