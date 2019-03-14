Доллар вернулся к 27: Курсы валют на 14 марта

Торги на межбанке завершились снижением нацвалюты. Курс доллара в продаже вырос на 21 копеку – до 26,77 грн/долл, курс в покупке поднялся на 20 копеек – до 26,73 грн/долл.

Утром 14 марта доллар в обменниках можно купить по 27,00 грн bigmir.net

На четверг, 14 марта, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2670,2931 гривны (+34,3378);

– 100 евро – 3018,2323 гривны (+46,1927).

Национальный банк Украины ослабил курс гривны более чем на 34 копейки – до 26,70 гривен за доллар, а евро подорожал на 46 копеек – 30,18 грн за евро.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке продолжил рост: в продаже вырос на 21 копейку – до 26,77 грн/долл, курс в покупке поднялся на 20 копеек – до 26,73 грн/долл.

Ранее сообщалось, что новая афера для клиентов ПриватБанка: мошенники предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.