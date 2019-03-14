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Доллар вернулся к 27: Курсы валют на 14 марта

Комментариев: 2
Торги на межбанке завершились снижением нацвалюты. Курс доллара в продаже вырос на 21 копеку – до 26,77 грн/долл, курс в покупке поднялся на 20 копеек – до 26,73 грн/долл.
Утром 14 марта доллар в обменниках можно купить по 27,00 грн
Утром 14 марта доллар в обменниках можно купить по 27,00 грн
bigmir.net

На четверг, 14 марта, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2670,2931 гривны (+34,3378);

– 100 евро – 3018,2323 гривны (+46,1927).

Национальный банк Украины ослабил курс гривны более чем на 34 копейки – до 26,70 гривен за доллар, а евро подорожал на 46 копеек – 30,18 грн за евро.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке продолжил рост: в продаже вырос на 21 копейку – до 26,77 грн/долл, курс в покупке поднялся на 20 копеек – до 26,73 грн/долл.

Ранее сообщалось, что новая афера для клиентов ПриватБанка: мошенники предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 11:00
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гость
Пару дней назад нбу втирал тут , что все подконтролен и проблем нет)))). Видно деньги на поддержание закончились раньше чем выборы. То ли ещё будет после выборов))
Люблю_Украину    14.03.2019, 10:45
Оценка:  0
Люблю_Украину
После выборов он будет за 30 в первое время, ну а потом уже поднимется)
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