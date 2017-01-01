В США число миллионеров превышает население Швеции - исследование

В США проживает 11,8 миллионов человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $1 млн.

В США число богатых людей превышает население таких стран, как Швеция или Португалия. Об этом свидетельствуют результаты исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group.

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При этом в отчете отмечается, что число богачей повышается уже 10 лет подряд.

"В США проживают 11,8 млн человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $1 млн. В том числе число людей с состоянием в $1-5 млн в 2018 году увеличилось на 2,5% - до 10,23 млн. Число ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в $5-25 млн, выросло на 3,5% и достигло 1,397 млн. Американцев с состоянием более $25 млн за прошлый год стало больше на 0,6% - 173 тысяч", - говорится в сообщении.

По данным президента Spectrem Джорджа Уолпера, в 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране.

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Несмотря на это, общее число домохозяйств, состояние которых относится к верхним категориям оценки, почти удвоилось со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, сказал он.

Известно, что результаты исследования основаны на данных опроса около 8,6 тыс. американцев.

Ранее сообщалось, что доходы свыше миллиона задекларировали 335 украинцев. Наибольшая сумма дохода в январе этого года задекларирована жителем Киева.