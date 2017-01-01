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Мариупольский порт потерял 33% флота – МинВОТ

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В министерстве считают, что стоит организовать переквалификацию работников порта, когда заработает зерновой терминал.
Судна типа Panamax теперь не могут швартоваться в Мариупольском порту
Судна типа Panamax теперь не могут швартоваться в Мариупольском порту
Мариупольський порт / Facebook

Порт Мариуполя потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц в результате строительства моста через Керченский пролив и последовавшего ограничения прохода судов, высота которых составляет 33 метра и более. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 13 марта, со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). 

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"В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции Керченского моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", – отметил глава МинВОТ Вадим Черныш в ходе визита в Мариуполь.

При этом он отметил, что, несмотря на блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города. Максимальные мощности порта позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год, но после агрессии РФ на востоке Украины мощности порта снизились почти втрое. 

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Министр добавил, что если будет меняться характер грузов, и когда заработает зерновой терминал, завершение строительства которого ожидается в текущем году, то стоит организовать переквалификацию работников порта.

Ранее сообщалось, что по словам Омеляна, блокада Азовского моря привела к 10 млрд грн убытков.

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Теги: транспорт, Керченский пролив, Азовское море, флот, Мариуполь, порт, Керченский мост, МинВОТ
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