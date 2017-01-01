Назван товар, который больше всего подешевел в Украине в 2019 году

С начала 2019 года больше всего подешевел в Украине газ сжиженный для автомобилей - на 25,1% до 10,87 грн за литр.

Государственная служба статистики назвала товар, который больше всего подешевел в Украине с начала 2019 года. В частности, это следует из данных по средним потребительским ценам на товары и услуги по стране в феврале, опубликованным на сайте ведомства.

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"По сравнению с декабрем 2018 года среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 25,1% до 10,87 грн за литр. Кроме того, цены на бензин А-95 упали на 6,7% - до 28,38 грн за литр. В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 5,2% до 4,67 грн в среднем за билет", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным Госстата, продолжают дорожать быстрыми темпами овощи и картофель.

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"Капуста белокочанная подорожала на 49,5% до 13,25 грн за кг, картофель на 26,3% до 10,09 грн, лук на 19,9% до 20,16 грн, свекла на 17,6% до 12,86 грн. В то же время морковь подешевела на 1,7% до 11,75 грн за кг", - доложили в ведомстве.

В свою очередь цены на большинство других товаров находятся в пределах или чуть выше инфляции, которая с начала года составляет 1,5%.

Ранее сообщалось, что в Украине ускорился рост цен на автогаз. Сжиженный газ начал дорожать на оптовом рынке с 18 февраля. С того момента оптовые цены поднялись на 4,2%.