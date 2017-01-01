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Цены на нефть выросли на данных о запасах в США

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Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение произошло впервые с декабря прошлого года.
"Черное золото" снова дорожает
"Черное золото" снова дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на снижении товарных запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 13 марта. 

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:30 по Киеву подорожали на $1,03 (1,54%) – до $67,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,57 (2,76%) – до $58,44 за баррель.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. При этом аналитики рынка ожидали повышения на 3,3 млн баррелей. 

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Также запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии. Саудиты снизили добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки.

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Теги: нефть, США, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти, добыча нефти
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