Цены на нефть выросли на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть эталонных марок растут на снижении товарных запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 13 марта.
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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:30 по Киеву подорожали на $1,03 (1,54%) – до $67,70 за баррель.
Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. При этом аналитики рынка ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.
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Также запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии. Саудиты снизили добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки.
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