Нацбанк ввел в оборот серебряную монету Баран

НБУ выпустил памятную монету из серебра Баран номиналом в пять гривен. Она также оснащена локальной позолотой.

В Украине с 14 марта вводится в оборот памятная монета Баран, сообщила пресс-служба Национального банка.

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"Эта серебряная монета номиналом пять гривен продолжит серию "Фауна в памятках культуры Украины". Она посвящена барану, изображение которого воплощено на памятках культуры разных эпох", - пояснили в НБУ.

Там же отметили, что монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса составляет 15,55 г, тираж - четыре тысячи штук. Она также оснащена локальной позолотой – позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана (Северное Причерноморье).

Ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти монету стоимостью в 1,2 млн грн. Старинная монета датирована 1796 годом.