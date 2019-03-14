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Нацбанк ввел в оборот серебряную монету Баран

Комментариев: 3
НБУ выпустил памятную монету из серебра Баран номиналом в пять гривен. Она также оснащена локальной позолотой.
Памятная монета Баран
Памятная монета Баран
пресс-служба НБУ

В Украине с 14 марта вводится в оборот памятная монета Баран, сообщила пресс-служба Национального банка. 

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"Эта серебряная монета номиналом пять гривен продолжит серию "Фауна в памятках культуры Украины". Она посвящена барану, изображение которого воплощено на памятках культуры разных эпох", - пояснили в НБУ.

Там же отметили, что монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса составляет 15,55 г, тираж - четыре тысячи штук. Она также оснащена локальной позолотой – позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана (Северное Причерноморье).

Ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти монету стоимостью в 1,2 млн грн. Старинная монета датирована 1796 годом.

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Теги: деньги, монета, монеты, НБУ, Нацбанк
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Комментариев (3)
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Пролисок    14.03.2019, 11:44
Оценка:  0
Пролисок
В Год Свиньи?)))Или готовитесь избирателям преподнести в награду за второй срок Пороха?))
Эксперд  (аноним)  14.03.2019, 11:32
Оценка:  0
Эксперд
ваш петух двух главый уже увековечен!
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:19
Оценка:  +1
гость
Вот вот ! В самую точку ! Это изображение украинца во всей своей красе ! Это надо увековечить, чтобы потомки делали выводы!
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