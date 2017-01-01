Цена нефти достигла наивысшей в этом году отметки

Стоимость нефти продолжает увеличиваться на фоне сокращения поставок и санкций США против Венесуэлы и Ирана.

Утром в четверг, 14 марта, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли в цене до 67,80 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Так, по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.

Таким образом цена на нефть марки Brent в четверг достигла самого высокого уровня в этом году, чему способствовали продолжающиеся сокращения поставок, принимая во внимание ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана, отмечает Reuters.

В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,42 доллара за баррель, прибавив 0,27%.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на данных о запасах в США. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение произошло впервые с декабря прошлого года.