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Минималка в Украине: С 2015 года зарплата выросла на 91 доллар

Комментариев: 5
Порошенко подвел итоги роста заработной платы в Украине.
За 4 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 91 доллар
За 4 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 91 доллар
Администрация президента Украины

Во время заседания Совета регионального развития Черниговской области президент Украины Петр Порошенко заявил о росте минимальной заработной платы с 2015 года на 91 доллар, передает Сегодня. 

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"В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 в гривнах минимальная зарплата составит 4173 гривни и, соответственно, 154 доллара", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в 2015 году минималка в Украине составляла 1378 грн. По данным Минфина, на 13.03.2015 курс доллара по НБУ составлял 21,61 грн/долл, то есть минималка составляла почти 64 доллара.

Президент добавил, что "это еще не прорыв, но это последовательное увеличение возможностей".

Ранее сообщалось, что в Украине растет зарплата больше минимальной. В основном рост происходит за счет работников категории "до 5 тыс грн".

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Теги: минимальная зарплата, минималка, зарплата в украине, рост минималки, президент Украины, Петр Порошенко
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 13:15
Оценка:  +2
гость
fkrfyfan 14.03.2019, 12:46 -
россиянам запретили доступ к украинской статистике в интернете?
в 2013 с января до конца ноября минималка была 1147грн,
в декабре сделали 1218грн.
гость  (аноним)  14.03.2019, 13:01
Оценка:  0
гость
БРЕХЛО! итог роста зп - зп коболева 342 000 000грн. в год! и не только его! супер зп... все морды власти назначили себе зп с потолка и радуются твари...
fkrfyfan    14.03.2019, 12:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
А по сравнению с 2013 давай, когда курс 8 был!!!
гость  (аноним)  14.03.2019, 12:41
Оценка:  -1
гость
Дак при Яныке в долларах такая минималка была... Где достижение?
гость  (аноним)  14.03.2019, 12:21
Оценка:  -1
гость
https://kiev.vgorode.ua/
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