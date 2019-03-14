Минималка в Украине: С 2015 года зарплата выросла на 91 доллар

Порошенко подвел итоги роста заработной платы в Украине.

За 4 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 91 доллар Администрация президента Украины

Во время заседания Совета регионального развития Черниговской области президент Украины Петр Порошенко заявил о росте минимальной заработной платы с 2015 года на 91 доллар, передает Сегодня.

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"В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 в гривнах минимальная зарплата составит 4173 гривни и, соответственно, 154 доллара", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в 2015 году минималка в Украине составляла 1378 грн. По данным Минфина, на 13.03.2015 курс доллара по НБУ составлял 21,61 грн/долл, то есть минималка составляла почти 64 доллара.

Президент добавил, что "это еще не прорыв, но это последовательное увеличение возможностей".

Ранее сообщалось, что в Украине растет зарплата больше минимальной. В основном рост происходит за счет работников категории "до 5 тыс грн".