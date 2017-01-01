Метро Киева получит еще по 200 млн грн на строительство двух линий

Строить планируют по двум направлениям: на Виноградарь и на Троещину.

Читай также: Киевский метрополитен отменил метро на Троещину

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина сообщил, что Кабинет министров выделит столичным властям дополнительные 400 млн грн на строительство в Подольско-Воскресенского моста (будущей линии метро на Троещину) и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь, передает Сегодня.

"Я сейчас дам поручение Минфину, Мининфраструктуры и всем заинтересованным. Совместно с КГГА обработаем технические возможности", – сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину. Киевские власти договорились с правительством о списании 4 млрд грн.