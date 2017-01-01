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Доллар снова пошел вверх: Озвучены прогнозы, каким будет курс после выборов

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Мнение экспертов разделилось на две точки зрения.
МВФ спрогнозировали стабильность гривны на 2019-2020 года
МВФ спрогнозировали стабильность гривны на 2019-2020 года
depositphotos.com

После затяжного падения курс доллара и евро резко набрал в цене. Сегодня поговорили с экспертами и выяснили, не является ли это признаком обратной тенденции, то есть ослабления гривны. 

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Экономист Алексей Кущ считает, что снижение гривны является эффектом от монетарных решений Нацбанка и Минфина.

“С одной стороны, Нацбанк продает коммерческим банкам сберегательные сертификаты по достаточно высокой доходности, с другой стороны – Министерство финансов продает ОВГЗ по 20% трех- и шестимесячные облигации, за счет этого привлекаются спекулятивные инвестиции нерезидентов“, – считает Кущ.

Он объяснил, что таким образом создается искусственный дефицит гривни и предложение доллара. А вот фундаментальных экономических причин для крепкой гривни нет, считает экономист. 

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“Возможности Минфина по привлечению коротких и очень дорогих облигаций ограничены, как и возможности Нацбанка бесконечно выпускать сертификаты. По мере того, как они будут делать паузу в своих операциях на открытом рынке, пружина будет разжиматься и будет происходить курсовой отскок. Если Нацбанк и Минфин в течение месяца не будут выходить на открытый рынок, то я гарантирую курс вырастет сразу на гривню-полторы“, – размышляет Кущ.

Экономист все же считает, что до выборов, а может даже и до лета, курс останется на прежнем уровне с незначительными колебаниями.

Однако, Совет НБУ заявляет, что для укрепления гривни все же есть экономические основания. Лен совета Василий Фурман рассказал о главных факторах укрепления гривны: 

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  • стабильные поступления от экспорта;
  • активизация иностранных инвесторов, которые покупают государственные ценные бумаги.

“Мнения некоторых экспертов о том, что гривня специально удерживается до выборов, и прогнозы о понижении курса гривни после выборов – безосновательны, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса“, – отметил Фурман. 

Он также напомнил, что МВФ спрогнозировали стабильность гривны на 2019-2020 года, во время которых курс будет колебаться. 

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“Завершился ли цикл укрепления сказать тяжело, так как курс определяется рынком. В отдельные периоды Нацбанк может выходить на рынок и продавать доллар из золотовалютных резервов, или выкупать, если есть избыток, сглаживая пиковые колебания гривни. Так, в январе-феврале было преобладание предложения валюты над спросом. Чистая покупка НБУ валюты за первые два месяца этого года составила 463 млн долларов“, – отметил Фурман.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало отношения Украины с МВФ после президентских выборов.

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