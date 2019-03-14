НБУ не стал снижать учетную ставку, несмотря на замедление инфляции

Центробанк допускает усиление инфляционного давления из-за монетизации субсидий, индексации пенсий и увеличения других социальных расходов.

Национальный банк в четвертый раз подряд решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом сообщается сайте центробанка в четверг, 14 марта.

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В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.

В то же время, в НБУ видят потенциальные проинфляционные риски в планах правительства увеличить в ближайшие месяцы социальные расходы.

"В ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффект этих отдельных факторов незначительный, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что активное укрепление обменного курса гривны, опережающее нынешний прогноз центробанка, наоборот, способствует замедлению инфляции.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил замедление инфляции ростом гривны. Динамика потребительской инфляции свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, говорят в НБУ.