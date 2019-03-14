Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько Порошенко и сотрудники АПУ заработали в феврале: Инфографика

Комментариев: 1
Как обычно, все полученные деньги Порошенко переводит на благотворительные фонды.
Алексей Филатов, заместитель руководителя администрации, тоже отдал зарплату на благотворительность
Алексей Филатов, заместитель руководителя администрации, тоже отдал зарплату на благотворительность
Facebook.com

Президент Украины Петр Порошенко получает стабильную заработную плату в 28 тыс грн ежемесячно, которую он отдает на благотворительность, передает Слово и дело. 

Читай также: Зарплаты по 40 тыс грн: Кому в Киеве предлагают работу

Алексей Филатов, заместитель руководителя администрации заработал в феврале 35,2 тыс грн и также отправил их на благотворительные цели.

Глава Администрации президента Игорь Райнин как обычно получает больше всех – 53 тыс грн. Его оклад составил 16,2 тыс грн, надбавки – 27 тыс 54 грн, другие выплаты – 9 тыс 750,05 грн. Валерий Кондратюк заработал 49,4 тыс грн, включая 15 тыс грн оклада, 27 тыс 810 грн надбавок и 6 тыс 546,46 грн других выплат. 

Константин Елисеев и Сергей Марченко заработали 43,2 тыс грн и 40,2 тыс грн соответственно. Меньше всех получил Виталий Ковальчук – 22,1 тыс грн.

Больше всех в феврале получил глава Администрации президента Игорь Райнин
Больше всех в феврале получил глава Администрации президента Игорь Райнин
Слово і діло

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько он получает и сообщил, что все деньги отдает на благотворительность, так как имеет другие доходы.

Поделись:
Теги: Петр Порошенко, зарплата президента, президент Украины, благотворительность, зарплата чиновников, зарплата работников АПУ, Администрация Президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Boxerogos    14.03.2019, 19:24
Оценка:  0
Boxerogos
Как обычно все полученные деньги жалкий синяк Пидоpoшенко переводит на собственные благотворительные фонды?Не удивили!!!!!)))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь