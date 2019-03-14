Сколько Порошенко и сотрудники АПУ заработали в феврале: Инфографика

Как обычно, все полученные деньги Порошенко переводит на благотворительные фонды.

Алексей Филатов, заместитель руководителя администрации, тоже отдал зарплату на благотворительность Facebook.com

Президент Украины Петр Порошенко получает стабильную заработную плату в 28 тыс грн ежемесячно, которую он отдает на благотворительность, передает Слово и дело.

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Алексей Филатов, заместитель руководителя администрации заработал в феврале 35,2 тыс грн и также отправил их на благотворительные цели.

Глава Администрации президента Игорь Райнин как обычно получает больше всех – 53 тыс грн. Его оклад составил 16,2 тыс грн, надбавки – 27 тыс 54 грн, другие выплаты – 9 тыс 750,05 грн. Валерий Кондратюк заработал 49,4 тыс грн, включая 15 тыс грн оклада, 27 тыс 810 грн надбавок и 6 тыс 546,46 грн других выплат.

Константин Елисеев и Сергей Марченко заработали 43,2 тыс грн и 40,2 тыс грн соответственно. Меньше всех получил Виталий Ковальчук – 22,1 тыс грн.

Больше всех в феврале получил глава Администрации президента Игорь Райнин Слово і діло

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько он получает и сообщил, что все деньги отдает на благотворительность, так как имеет другие доходы.