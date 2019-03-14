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Повышение пенсий: Сколько стало "богатых" пенсионеров в Украине

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После повышения пенсий в марте в Украине стало больше украинцев с пенсиями более 5 тыс и 10 тыс грн.
Доля "богатых" пенсионеров после повышения пенсий увеличилась
Доля "богатых" пенсионеров после повышения пенсий увеличилась
Facebook.com

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей странице в Facebook опубликовала данные о том, что количество пенсионеров, получающих пенсию более 5 тыс и 10 тыс стало на 8% и 2% больше. Среди всех пенсионеров в Украине их стало 6% и 1%.

По состоянию на 1 марта, по данным Пенсионного фонда доля пенсионеров разделилась по размеру выплат: 

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  • до 1400 грн – 1% (также, как и на 1 января);
  • от 1401 до 1500 грн – 11% (в январе – 19%);
  • от 1501 до 2000 грн – 16% (в январе – 35%);
  • от 2001 до 3000 грн – 44% (в январе – 25%);
  • от 3001 до 4000 грн – 12% (в январе – 9%);
  • от 4001 до 5000 грн – 6% (в январе – 4%);
  • от 5001 до 10 000 грн – 8% (в январе – 6%);
  • более 10 000 – 2% (в январе – 1%).

Больше всего в Украине пенсионеров, которые получают от 2001 до 3000
Больше всего в Украине пенсионеров, которые получают от 2001 до 3000
facebook.com/pg/pfu.gov.ua

Ранее сообщалось, какой стала средняя пенсия после повышения в Украине. По состоянию на 1 марта средний размер пенсии в Украине увеличился.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Пролисок    14.03.2019, 18:48
Оценка:  +1
Пролисок
Высокие пенсии только у чинуш.Ради них на майдане скакали?Добились?
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