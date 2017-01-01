Гривна замедлила падения: Курсы валют на 15 марта

Торги на межбанке завершились снижением нацвалюты. Курс доллара в продаже вырос на 15 копеек – до 26,92 грн/долл, курс в покупке поднялся на 14 копеек – до 26,87 грн/долл.

Доллар утром в пятницу, 15 марта, можно купить на черном рынке в среднем по 27,10 грн bigmir.net

На 15 марта, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2671,6488 гривны (+1,3557);

– 100 евро – 3017,6273 гривны (-0,6050).

Национальный банк Украины ослабил курс гривны на полторы копейки – до 26,71 гривен за доллар, а евро подешевел почти на 1 копейку – до 30,17 гривен за евро.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке продолжил рост: в продаже вырос на 15 копеек – до 26,92 грн/долл, курс в покупке поднялся на 14 копеек – до 26,87 грн/долл.

Ранее сообщалось, какую зарплату получили головы антикоррупционных ведомств в феврале. Больше всех получил Назар Холодницкий – его зарплата составила 179,8 тыс грн.