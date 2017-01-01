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Дания даст Украине займы на инфраструктурные проекты

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Дания предоставит Украине беспроцентные займы на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под госгарантии.
Дания обещает Украине беспроцентные займы на инфраструктурные проекты
Дания обещает Украине беспроцентные займы на инфраструктурные проекты
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Дания будет предоставлять Украине беспроцентные займы на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под государственную гарантию. Соответствующее рамочное соглашение подписали министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Дании в Украине Рубен Мэдсен, сообщает в четверг, 14 марта, пресс-служба датского посольства. 

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Указано, что сделка совершена для реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. Согласно программе DBF, беспроцентные займы со значительным грантом будут предоставляться на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под государственную гарантию. В частности, такие проекты могут иметь бюджет в размере до 100 и более миллионов евро.

Как предполагается, проекты будут реализовываться датскими поставщиками и другими партнерами.

Ожидается, что сотрудничество будет сосредоточено на двух основных секторах: водоснабжение и очистка сточных вод и энергоэффективность. В обоих секторах датские компании обладают большим опытом и ноу-хау. 

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Известно, что несколько потенциальных проектов по реконструкции систем центрального теплоснабжения и очистки сточных вод уже рассматриваются.

"Мы надеемся, что эта модель финансирования будет способствовать устойчивому развитию и экономическому росту. Украина нуждается в доступе к капиталу для своего развития, и Danida Business Finance является одной из самых привлекательных схем льготного кредитования в мире", - заявил посол Дании Рубен Мэдсен.

Ранее сообщалось, что поляки будут присматривать за столичными дорогами за 234.81 млн грн. Польская компания выиграла тендер службы автомобильных дорог в Киевской области.

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Теги: кредиты, Дания, инфраструктура, соглашение, сделка, займ, кредит, кредиторы
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