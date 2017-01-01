Дания даст Украине займы на инфраструктурные проекты

Дания предоставит Украине беспроцентные займы на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под госгарантии.

Дания будет предоставлять Украине беспроцентные займы на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под государственную гарантию. Соответствующее рамочное соглашение подписали министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Дании в Украине Рубен Мэдсен, сообщает в четверг, 14 марта, пресс-служба датского посольства.

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Указано, что сделка совершена для реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. Согласно программе DBF, беспроцентные займы со значительным грантом будут предоставляться на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под государственную гарантию. В частности, такие проекты могут иметь бюджет в размере до 100 и более миллионов евро.

Как предполагается, проекты будут реализовываться датскими поставщиками и другими партнерами.

Ожидается, что сотрудничество будет сосредоточено на двух основных секторах: водоснабжение и очистка сточных вод и энергоэффективность. В обоих секторах датские компании обладают большим опытом и ноу-хау.

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Известно, что несколько потенциальных проектов по реконструкции систем центрального теплоснабжения и очистки сточных вод уже рассматриваются.

"Мы надеемся, что эта модель финансирования будет способствовать устойчивому развитию и экономическому росту. Украина нуждается в доступе к капиталу для своего развития, и Danida Business Finance является одной из самых привлекательных схем льготного кредитования в мире", - заявил посол Дании Рубен Мэдсен.

Ранее сообщалось, что поляки будут присматривать за столичными дорогами за 234.81 млн грн. Польская компания выиграла тендер службы автомобильных дорог в Киевской области.