Северный поток-2 подрывает безопасность ЕС – США
Строительство газопровода будет концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС, отметили в Минфине США.
Президент Дональд Трамп и его администрация выступают решительно против реализации проекта Северный поток-2. Об этом заявил в четверг, 14 марта, министр энергетики США Рик Перри, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
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"Строительство Северного потока-2 не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу, а концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС. Это сделает Европу существенно более уязвимой", – сказал американский чиновник.
Министр поставил строительство Северного потока-2 и Турецкого потока в один ряд с проведением кибернетических атак и кампаний по дезинформации, и отметил, что это "не является поведением ответственной нации".
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Перри отметил, что США поддерживают усилия европейских стран по минимизации их зависимости от одного поставщика энергоносителей, а также способности такого поставщика использовать энергию в качестве механизма для получения политических преимуществ.
Ранее сообщалось, что Россия построила две трети Северного потока-2. Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров, уже построено 800 километров.
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