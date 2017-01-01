Северный поток-2 подрывает безопасность ЕС – США

Строительство газопровода будет концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС, отметили в Минфине США.

Президент Дональд Трамп и его администрация выступают решительно против реализации проекта Северный поток-2. Об этом заявил в четверг, 14 марта, министр энергетики США Рик Перри, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. Читай также: ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву



"Строительство Северного потока-2 не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу, а концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС. Это сделает Европу существенно более уязвимой", – сказал американский чиновник.



Министр поставил строительство Северного потока-2 и Турецкого потока в один ряд с проведением кибернетических атак и кампаний по дезинформации, и отметил, что это "не является поведением ответственной нации". Читай также: РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину



Перри отметил, что США поддерживают усилия европейских стран по минимизации их зависимости от одного поставщика энергоносителей, а также способности такого поставщика использовать энергию в качестве механизма для получения политических преимуществ.

