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Украина скупает свинину в Польше – Госстат

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В январе-феврале 2019 года главным поставщиком свинины в Украине была Польша, с которой было завезено свинины на 4,7 млн долл.
Украина импортирует свинину с Польши, Германии и Дании
Украина импортирует свинину с Польши, Германии и Дании
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В январе-феврале 2019 года Украина импортировала 4,3 тыс. тонн свинины общей стоимостью 7,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН

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Главным поставщиком свинины в Украине была Польша, с которой было завезено свинины на 4,7 млн долл. Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-феврале Украина завезла из Германии свинины на 1,5 млн долл.

На третьем месте - Дания. В январе-феврале Украина импортировала из Дании свинины на 829 тыс. долл. 

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В то же время, в прошлом месяце Украина поставила на экспорт всего 114 тонн свинины общей стоимостью 230 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что в России ограничили импорт украинской свинины из-за АЧС. Российский регион ужесточает контроль за перевозкой свинины из-за найденных на свалке в Харькове зараженных свиней.

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Теги: Украина, Польша, Германия, Дания, Импорт, свиньи, свинина
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