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Коболев против Гройсмана: Премьер сказал, что думает о новом предложении

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В ответ на просьбу Нафтогаза, Владимир Гройсман напомнил, что руководство должно обеспечить рост добычи газа.
Гройсман считает, что новое предложение практически отвечает его требованиям
Гройсман считает, что новое предложение практически отвечает его требованиям
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Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Харьков заявил, что Кабинет министров обязательно рассмотрит новое предложение набсовета Нафтогаза о продлении контракта Андрей Коболева до 22 марта 2020 года, передает Сегодня. 

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Гройсман поделился, что предложение от Нафтогаза "достаточно близко" к тому, что он требовал.

"Это одно из первых адекватных предложений, полученных сегодня правительством. Будем это обсуждать, чтобы финализировать наше решение", – заявил Гройсман.

Премьер поделился своими требованиями и сообщил, что в контракте необходимо прописать, что менеджмент компании должен обеспечить своевременный анбандлинг Нафтогаза, полноценное функционирование газотранспортной системы Украины после 1 января 2020 года и подписание нового контракта с РФ по транзиту. 

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Гройсман добавил, что руководство компании также должно обеспечить рост добычи природного газа в соответствии с программой "20/20", согласно которой госкомпания Укргазвыдобування должна вывести к 2020 году добычу природного газа на уровень 20,1 млрд куб м в год.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет компании написал письмо премьеру с рекомендациями продлить контракт с нынешним руководителем еще на один год.

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Теги: Владимир Гройсман, Андрей Коболев, Нафтогаз, контракт Коболева, зарплата Коболева
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