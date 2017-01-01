Коболев против Гройсмана: Премьер сказал, что думает о новом предложении

В ответ на просьбу Нафтогаза, Владимир Гройсман напомнил, что руководство должно обеспечить рост добычи газа.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Харьков заявил, что Кабинет министров обязательно рассмотрит новое предложение набсовета Нафтогаза о продлении контракта Андрей Коболева до 22 марта 2020 года, передает Сегодня.

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Гройсман поделился, что предложение от Нафтогаза "достаточно близко" к тому, что он требовал.

"Это одно из первых адекватных предложений, полученных сегодня правительством. Будем это обсуждать, чтобы финализировать наше решение", – заявил Гройсман.

Премьер поделился своими требованиями и сообщил, что в контракте необходимо прописать, что менеджмент компании должен обеспечить своевременный анбандлинг Нафтогаза, полноценное функционирование газотранспортной системы Украины после 1 января 2020 года и подписание нового контракта с РФ по транзиту.

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Гройсман добавил, что руководство компании также должно обеспечить рост добычи природного газа в соответствии с программой "20/20", согласно которой госкомпания Укргазвыдобування должна вывести к 2020 году добычу природного газа на уровень 20,1 млрд куб м в год.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет компании написал письмо премьеру с рекомендациями продлить контракт с нынешним руководителем еще на один год.