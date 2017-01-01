Украина начнет переговоры с МВФ о не поднятии цены на газ

Переговоры будут касаться повышения стоимости газа, запланированного на 1 апреля.

В Нафтогазе считают, что снижение закупочной цены импортного газа позволяет не повышать тарифы на газ Facebook.com

Премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления в парламенте поручил начать переговоры с Международным валютным фондом об отказе от ранее запланированного повышения цены на газ для населения с 1 апреля, передает ТСН.

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"Я сегодня поручу " Нафтогаз Украины" совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить любого повышения цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза", - отметил премьер.

Гройсман напомнил, что на данный момент предельная цена на газ для населения составляет 8500 грн за тысячу кубометров. А в Нафтогазе считают, что снижение закупочной цены импортного газа позволяет не повышать тарифы на газ для населения. Премьер отметил, что он поддерживает решение Нафтогаза по снижении стоимости закупки газа.

Ранее сообщалось, что появилась возможность не повышать цены на газ. Цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, установленного Кабмином, говорят в компании.