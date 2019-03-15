Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина и Еврокомиссия пересмотрели договор о поставках курятины

Комментариев: 1
Еврокомиссия подтвердила договоренность с Киевом об изменении ЗСТ по курятине. ЕС также увеличит беспошлинные квоты для Украины.
ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины
ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины
Getty Images

Еврокомиссия подтвердила достижение принципиальной договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, передает Европейская правда

Читай также: Украина скупает свинину в Польше – Госстат

"На этой стадии я могу лишь подтвердить, что комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной по внесению изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.

"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии. 

Читай также: Украина опустилась на 12 место по торговле оружием

Вместе с тем он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.

В тоже время издание Politico со ссылкой на собственные источники в Киеве и Брюсселе, сообщает, что Украина и Евросоюз достгили предварительной договоренности, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка. Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию, что они достигли нового соглашения с Украиной о птицеводстве, которое теперь будет направлено в Совет ЕС и Европейский парламент для утверждения. 

Читай также: Украина рекордно экспортировала орехи и фрукты

Решение касается ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией Мироновский хлебопродукт способе обойти жесткие ограничения на беспошлинный импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают как куриное филе.

Ранее сообщалось о торгово-экономических отношениях Украины и России. Взаимный товарооборот между Киевом и Москвой за последние 4 года упал в 8 раз.

Поделись:
Теги: Украина, Украина-ЕС, торговля, Еврокомиссия, курятина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.03.2019, 16:52
Оценка:  0
гость
Зраза! Куриная
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь