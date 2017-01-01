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Гройсман считает предложение Коболева о цене на газ "ловушкой"

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Премьер считает, что ограничение цены отменять нельзя.
Правительство не допустит отмены ограничения цены
Правительство не допустит отмены ограничения цены
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Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что в предложении главы компании Нафтогаз Андрея Коболева об отмене специальных обязательств по продаже газа населению "может быть ловушка", передает Сегодня. 

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"По ценам. Правительство ограничило цену – она не может быть больше 8,55 [грн] за кубометр. Если Нафтогаз сможет продавать дешевле, я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю и вперед. Но в предложении Нафтогаза может быть ловушка", – сказал глава правительства.

Он отметил, что правительство не допустит отмены ограничения цены. 

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"Если мы отменим ограничение, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей) 10 или 11 грн [за кубометр]. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел – 8,55. Все, что ниже, – полностью поддерживаю и даже требую – чем дешевле продавать газ, тем лучше", – подчеркнул Гройсман.

Ранее сообщалось, что Украина начнет переговоры с МВФ о не поднятии цены на газ. Переговоры будут касаться повышения стоимости газа, запланированного на 1 апреля.

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Теги: Нафтогаз, цена на газ, Владимир Гройсман, Андрей Коболев, ограничение цены на газ, стоимость газа для населения
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