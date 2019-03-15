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Транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении – НБУ

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Миссия МВФ, работающая в Киеве, пока не приняла окончательных решений.
МВФ не приняло решений по поводу траншей из-за отмены статьи о незаконном обогащении
МВФ не приняло решений по поводу траншей из-за отмены статьи о незаконном обогащении
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Председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга заявил, что на сотрудничество с МВФ признание некоституцийной и отмена законодательной нормы об ответственности за незаконное обогащение никак не повлияет, передает УНН. 

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Он также напомнил, что миссия МВФ, которая работала на днях, не делает финальных выводов.

"Миссия закончила работу. Мы довольны ее визитом. (...) Действительно вопрос решения Конституционного суда обсуждался. Как оно может повлиять на дальнейшее ... Но каких-то решений сегодня принято не было.

Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-то рисков для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы (очередной) в мае, а следующий в ноябре", - сказал Смолый.

Ранее сообщалось, что 65 уголовных дел о незаконном обогащении придется закрыть. Эксперты обнаружили много погрешностей в новом законе о незаконном обогащении от президента.

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Теги: коррупция, Конституционный суд, Рада, борьба с коррупцией, незаконное обогащение, Яков Смолий, НБУ, транши МВФ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.03.2019, 17:22
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гость
ну и глупый мвф! вот, те морды, которые берут, пусть и отдают! а от народа хер вам!
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