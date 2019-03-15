Транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении – НБУ

Миссия МВФ, работающая в Киеве, пока не приняла окончательных решений.

МВФ не приняло решений по поводу траншей из-за отмены статьи о незаконном обогащении Facebook.com

Председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга заявил, что на сотрудничество с МВФ признание некоституцийной и отмена законодательной нормы об ответственности за незаконное обогащение никак не повлияет, передает УНН.

Читай также: САП снимет неприкосновенность с двух депутатов из-за дел о декларациях – СМИ

Он также напомнил, что миссия МВФ, которая работала на днях, не делает финальных выводов.

"Миссия закончила работу. Мы довольны ее визитом. (...) Действительно вопрос решения Конституционного суда обсуждался. Как оно может повлиять на дальнейшее ... Но каких-то решений сегодня принято не было.

Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-то рисков для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы (очередной) в мае, а следующий в ноябре", - сказал Смолый.

Ранее сообщалось, что 65 уголовных дел о незаконном обогащении придется закрыть. Эксперты обнаружили много погрешностей в новом законе о незаконном обогащении от президента.