Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци - СМИ

Комментариев: 0
Компания вышла на межбанк и купила 175 миллионов долларов для погашения евробондов, из-за чего упал курс гривны.
Новый обвал гривны можно ожидать в апреле
Новый обвал гривны можно ожидать в апреле
Facebook.com

Обвал гривны, которая резко подешевела на этой неделе после длительного роста, спровоцировала Укрзализныця, купившая валюту для погашения еврооблигаций на 175 миллионов долларов. Об этом пишет Liga.net

Читай также: Нацбанк объяснил замедление инфляции ростом гривны

Сообщается, что Укрзализныця должна была погасить бонды на 175 млн долларов до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты 13 и 14 марта.

Чтобы поддержать гривну, Нацбанку пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал 80 млн долларов, 14 марта – около 30 млн долларов.

С начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму 57,3 млн долларов – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта. 

Читай также: НБУ не стал снижать учетную ставку, несмотря на замедление инфляции

"Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций", - пишет издание.

Средние торги межбанка обычно достигают 300-500 млн долларов за день, поэтому даже 277 млн долларов, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривну с 28,2 до 26,3 грн за доллар.

"И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривну ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе", - прогнозирует Liga.net.

Ранее сообщалось, что доллар снова пошел вверх: озвучены прогнозы, каким будет курс после выборов. Мнение экспертов разделилось на две точки зрения.

Поделись:
Теги: валютный рынок, Укрзалізниця, долги, курс валют, Межбанк, еврооблигация, Укрзализныця, курс гривны, курс долара, курс доллара к гривне
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь