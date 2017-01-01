Гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци - СМИ
Обвал гривны, которая резко подешевела на этой неделе после длительного роста, спровоцировала Укрзализныця, купившая валюту для погашения еврооблигаций на 175 миллионов долларов. Об этом пишет Liga.net.
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Чтобы поддержать гривну, Нацбанку пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.
По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал 80 млн долларов, 14 марта – около 30 млн долларов.
С начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму 57,3 млн долларов – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.
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"Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций", - пишет издание.
Средние торги межбанка обычно достигают 300-500 млн долларов за день, поэтому даже 277 млн долларов, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривну с 28,2 до 26,3 грн за доллар.
"И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривну ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе", - прогнозирует Liga.net.
Ранее сообщалось, что доллар снова пошел вверх: озвучены прогнозы, каким будет курс после выборов. Мнение экспертов разделилось на две точки зрения.
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