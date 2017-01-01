Гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци - СМИ

Компания вышла на межбанк и купила 175 миллионов долларов для погашения евробондов, из-за чего упал курс гривны.

Обвал гривны, которая резко подешевела на этой неделе после длительного роста, спровоцировала Укрзализныця, купившая валюту для погашения еврооблигаций на 175 миллионов долларов. Об этом пишет Liga.net.

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Сообщается, что Укрзализныця должна была погасить бонды на 175 млн долларов до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты 13 и 14 марта.

Чтобы поддержать гривну, Нацбанку пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал 80 млн долларов, 14 марта – около 30 млн долларов.

С начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму 57,3 млн долларов – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

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"Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций", - пишет издание.

Средние торги межбанка обычно достигают 300-500 млн долларов за день, поэтому даже 277 млн долларов, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривну с 28,2 до 26,3 грн за доллар.

"И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривну ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе", - прогнозирует Liga.net.

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