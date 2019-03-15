Темпы роста "дыры" в бюджете Украины замедлились
По итогам февраля госбюджет Украины сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, тогда как месяцем ранее "дыра" в бюджете составляла 12,3 миллиарда, а годом ранее бюджет за этот период был сведен с профицитом в 15,3 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Минфина в пятницу, 15 марта.
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Минфин указал, что с начала этого года по 6 марта объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос более, чем вдвое, или почти на 7 млрд грн.
Ведомство добавило, что 1 марта валютный счет правительства был пополнен на $512 млн за счет займа, привлеченного под частичную гарантию Всемирного банка.
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Так, доходы госбюджета в январе-феврале составили 124,8 млрд грн, или 99,2% от росписи, что на 12%, или 13,3 млрд грн больше показателя за январь-февраль 2018 года. В то же время доходы по общему фонду были исполнены только на 89,7% от росписи, указывает Минфин, не уточняя абсолютного показателя. Ведомство объяснило такой результат рекордной выплатой 32,8 млрд возмещения НДС, сокращением производства табачных изделий и значительными накопленными запасами акцизных товаров, а также меньшим прогноза ростом импорта.
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Минфин отметил, что в феврале доходы госбюджета достигли 70,3 млрд грн, что на 8,6% выше росписи и на 24,9% превышают показатель февраля-2018. Доходы общего фонда госбюджета составили 97,9% от росписи, а доходы спецфонда – 197,9%, что связано с поступлением в спецфонд 7,7 млрд грн от растаможки "евроблях" и 1,5 млрд грн от спецконфискации.
Отметим, доходы госбюджета-2019 определены в размере 1,026 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, а расходы – соответственно 1,112 трлн грн и 1,006 трлн грн.
Ранее сообщалось, что бизнес задекларировал 9,5 трлн грн доходов. За прошлый год доходы налогоплательщиков выросли на 1,3 триллиона гривен, подсчитали в ГФС.
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