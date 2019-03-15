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Украине впервые вручили международную банковскую награду

Комментариев: 14
Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award за "Прозрачность".
НБУ одержал победу в категории "Прозрачность"
НБУ одержал победу в категории "Прозрачность"
twitter.com/NBUkraine

Национальный банк Украины поделился в Twitter новостью о том, что они впервые получили престижную награду Central Banking Transparency Award. 

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"Вчера вечером в Лондоне, Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award", - говорится в сообщении.

НБУ одержал победу в категории "Прозрачность".

"В течение последних лет Национальный банк принял новую культуру и ценности. Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы берем на себя ответственность за свои слова и поступки", - подтвердил Глава НБУ Яков Смолий во время награждения Central Banking Awards.

Ранее сообщалось, что гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци. Компания вышла на межбанк и купила 175 миллионов долларов для погашения евробондов, из-за чего упал курс гривны.

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Теги: НБУ, награда, Central Banking Transparency Award, прозрачность, Яков Смолий
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  15.03.2019, 19:53
Оценка:  0
гость
На этом мой монолог заканчивается. высказалась что накипело Желаю всем всего лучшего ( в вашем понимании и желании). Пусть Боженька вам помогает во всём и будьте Счастливы!!! Спасибо за "внимание"
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:48
Оценка:  0
гость
Поэтому, Я буду голосовать - ни за кого.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:47
Оценка:  0
гость
Если из крайности брать, то может быть ( может быть) проголосовала бы за юльку( но только из-за того) что она нагнёт этих уродов ( отомстит) что её нагибали столько раз и столько лет. Но для страны ничего она ничего хорошего не сделает.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:43
Оценка:  0
гость
Что могу сказать про выборы? Да ничего. Корыто как всегда остаётся, и все к нему рвутся. Все те же на манеже свинячьи рожи. Если такая ситуация, то голосую против всех. А в как хотите.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:36
Оценка:  0
гость
"подтвердил Глава НБУ Яков Смолий" - красота прям.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:34
Оценка:  0
гость
Но это хорошо что они такое "ляпнули"
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:33
Оценка:  0
гость
Сами себе противоречат
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:31
Оценка:  0
гость
"В течение последних лет Национальный банк принял новую культуру и ценности. Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы берем на себя ответственность за свои слова и поступки",
Прозрачность видна - безнаказанность. А вот на счёт своей ответственности вы мягко сказано " загнули"
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:27
Оценка:  0
гость
А "рожу", "рожу" прозрачную такую подобрали, что кошмар.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:24
Оценка:  0
гость
Кто там меня минусует, мне пофиг, ты мразь минусуй дальше.
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