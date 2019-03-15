Украине впервые вручили международную банковскую награду

Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award за "Прозрачность".

Национальный банк Украины поделился в Twitter новостью о том, что они впервые получили престижную награду Central Banking Transparency Award.

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"Вчера вечером в Лондоне, Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award", - говорится в сообщении.

НБУ одержал победу в категории "Прозрачность".

"В течение последних лет Национальный банк принял новую культуру и ценности. Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы берем на себя ответственность за свои слова и поступки", - подтвердил Глава НБУ Яков Смолий во время награждения Central Banking Awards.

Учора ввечері у Лондоні, Національний банк України отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Transparency Award.

За які здобутки центральні банки отримують цю нагороду? Дивіться у інфографіці #CBAwards #прозорийНБУ pic.twitter.com/K2KPdZO3PH — NationalBankUkraine (@NBUkraine) 14 березня 2019 р.

Ранее сообщалось, что гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци. Компания вышла на межбанк и купила 175 миллионов долларов для погашения евробондов, из-за чего упал курс гривны.