В Китае за проезд в метро теперь платят лицом
В городе Шеньчжэнь запустили инновационную систему оплаты проезда в тестовом режиме пока на одной из станций метрополитена, передает UBR со ссылкой на South China Morning Post.
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Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран размером с планшет, а система мгновенно распознает лицо человека и спишет с привязанного счета нужную сумму.
Правительство Китая уверено, что новая технология позволит ускорить пассажиропоток и решит проблему заторов, так как метрополитеном Шеньчжэнь пользуются около 5 млн человек каждый день.
Если тестирование пройдет успешно, то такую же систему установят на всех станциях по всей стране.
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