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В Китае за проезд в метро теперь платят лицом

Комментариев: 2
В китайском метро началось тестирование новой системы оплаты.
Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран
Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран
Getty Images

В городе Шеньчжэнь запустили инновационную систему оплаты проезда в тестовом режиме пока на одной из станций метрополитена, передает UBR со ссылкой на South China Morning Post. 

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Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран размером с планшет, а система мгновенно распознает лицо человека и спишет с привязанного счета нужную сумму.

Правительство Китая уверено, что новая технология позволит ускорить пассажиропоток и решит проблему заторов, так как метрополитеном Шеньчжэнь пользуются около 5 млн человек каждый день.

Если тестирование пройдет успешно, то такую же систему установят на всех станциях по всей стране.

Ранее сообщалось, что такое электронный чек, чем полезен и какие перспективы в Украине. Информационная система E-Receipt в Украине уже запущена.

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Теги: китай, метро китая, пробки в метро, оплата лицом, оплата проезда, технологии, инновации
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Комментариев (2)
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tinkerrr    15.03.2019, 19:21
Оценка:  +2
tinkerrr
Все под колпаком у Мюллера
Meritus    15.03.2019, 19:12
Оценка:  -2
Meritus
Ось вам І Китай. Стрімкий розвиток сучасних технологій.
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