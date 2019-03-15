В Китае за проезд в метро теперь платят лицом

В китайском метро началось тестирование новой системы оплаты.

Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран Getty Images

В городе Шеньчжэнь запустили инновационную систему оплаты проезда в тестовом режиме пока на одной из станций метрополитена, передает UBR со ссылкой на South China Morning Post.

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Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на установленный при входе экран размером с планшет, а система мгновенно распознает лицо человека и спишет с привязанного счета нужную сумму.

Правительство Китая уверено, что новая технология позволит ускорить пассажиропоток и решит проблему заторов, так как метрополитеном Шеньчжэнь пользуются около 5 млн человек каждый день.

Если тестирование пройдет успешно, то такую же систему установят на всех станциях по всей стране.

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