В Укрзализныце отрицают влияние на обвал гривны

В Укрзализныце подчеркнули, что колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании на межбанк.

В Укрзализныце утверждают, что не виновны в обвале гривны Facebook.com

Выплата АО Укрзализныця 175 млн долларов в качестве погашения части еврооблигаций не повлекла за собой падение курса гривны. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 15 марта, заявлении компании.

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"Из 175 млн долларов на межбанке компания приобрела лишь 55 млн долларов, причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах 270-400 млн долларов ежедневно не могло существенно повлиять на курс национальной валюты", - подчеркнули в акционерном обществе.

В Укрзализныце также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании с покупкой на межбанк.

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В железнодорожном предприятии также предположили, что валютные колебания могли стать следствием стечения других факторов.

Ранее сообщалось, что гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци. Компания вышла на межбанк и купила 175 миллионов долларов для погашения евробондов, из-за чего упал курс гривны.