Минфин о транше МВФ: Большинство условий выполнены

Действующая программа с МВФ достаточно реалистична. Проблем с ее выполнением нет, отметила Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова считает, что проблем с получением транша МВФ не будет Facebook.com

Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом. Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает УНИАН в пятницу, 15 марта.

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"Большинство условий, которые должны быть выполнены к концу марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время", – сказала Маркарова в ходе презентации отчета о выполнении госбюджета Украины за 2018 год.

Она подчеркнула, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит каких-то проблем с ее выполнением.

Ранее сообщалось, что транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении. Миссия МВФ, работающая в Киеве, пока не приняла окончательных решений.