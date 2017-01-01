Минфин о транше МВФ: Большинство условий выполнены
Действующая программа с МВФ достаточно реалистична. Проблем с ее выполнением нет, отметила Оксана Маркарова.
Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом. Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает УНИАН в пятницу, 15 марта.
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"Большинство условий, которые должны быть выполнены к концу марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время", – сказала Маркарова в ходе презентации отчета о выполнении госбюджета Украины за 2018 год.
Она подчеркнула, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит каких-то проблем с ее выполнением.
Ранее сообщалось, что транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении. Миссия МВФ, работающая в Киеве, пока не приняла окончательных решений.
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