Евродепутат обозначил план борьбы с Nord Stream-2

Кандидат в главы Европейской комиссии Манфред Вебер поделился планами борьбы с газопроводом Северным потоком-2.

Депутат Европарламента от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью Newsweek заявил, что намерен использовать все возможные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода Северный поток-2.

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Он подчеркнул, что категорически отвергает строительство газопровода: "Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать".

"У нас на данный момент уже есть инструменты для этого (остановки строительства Северного потока-2 – ред.), я имею в виду директиву газовую и энергетическую", – сказал Вебер.

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В случае реализации этот проект, по его мнению, "значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы".

Депутат заявил, что если станет главой Еврокомиссии, то вновь изучит инструменты, которые можно применить для предотвращения строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что по мнению США, Северный поток-2 подрывает безопасность ЕС. Строительство газопровода будет концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС, отметили в Минфине США.