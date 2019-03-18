На Западе посчитали убытки от Крыма за пять лет

Россия потеряла около 150 миллиардов долларов после аннексии полуострова, пишет Bloomberg.

За пять лет после аннексии Крыма экономика России потеряла более чем 10% или 150 миллиардов долларов, по сравнению с 2013 годом. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном. Читай также: ЕС выделит 50 млн евро на безопасность в Азовском море Аналитики Bloomberg отметили, что снижение российской экономики связано с падением цен на нефть, но в остальном – это влияние санкций и других факторов.

Большая часть расходов, понесенных РФ, возникла из-за санкций США и ЕС, которые накапливались каждый год после аннексии, и усугубились новыми ограничениями, введенными за предполагаемое вмешательство в выборы и другие действия.

В статье подчеркивается, что санкции скорее всего "не исчезнут в ближайшее время, а утверждения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация только ухудшится".

С 2014 года количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются меры США, увеличилось в четыре раза и превысило 700. При этом высока вероятность того, что Вашингтон введет в отношении России новые санкции уже в этом году. Читай также: Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд По информации издания, с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превышали 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. Вместе с падением цен на нефть это привело к рецессии российской экономики.

При этом в Крыму доходы выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тысяч рублей в 2018 году.

Bloomberg указывает, что после некоторого подъема в 2017 году в связи с надеждами на то, что президент США Дональд Трамп отменит санкции, прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале прошлого года.