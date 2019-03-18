Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Западе посчитали убытки от Крыма за пять лет

Комментариев: 5
Россия потеряла около 150 миллиардов долларов после аннексии полуострова, пишет Bloomberg.
Аннексия Крыма ослабила экономику РФ
Аннексия Крыма ослабила экономику РФ
Facebook.com
За пять лет после аннексии Крыма экономика России потеряла более чем 10% или 150 миллиардов долларов, по сравнению с 2013 годом. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном. 

Читай также: ЕС выделит 50 млн евро на безопасность в Азовском море

Аналитики Bloomberg отметили, что снижение российской экономики связано с падением цен на нефть, но в остальном – это влияние санкций и других факторов.

Большая часть расходов, понесенных РФ, возникла из-за санкций США и ЕС, которые накапливались каждый год после аннексии, и усугубились новыми ограничениями, введенными за предполагаемое вмешательство в выборы и другие действия.
 
В статье подчеркивается, что санкции скорее всего "не исчезнут в ближайшее время, а утверждения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация только ухудшится".
 
С 2014 года количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются меры США, увеличилось в четыре раза и превысило 700. При этом высока вероятность того, что Вашингтон введет в отношении России новые санкции уже в этом году. 

Читай также: Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд

По информации издания, с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превышали 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. Вместе с падением цен на нефть это привело к рецессии российской экономики.

При этом в Крыму доходы выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тысяч рублей в 2018 году.
 
Bloomberg указывает, что после некоторого подъема в 2017 году в связи с надеждами на то, что президент США Дональд Трамп отменит санкции, прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале прошлого года.
 
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России не признало решения арбитража по иску Нафтогаза о незаконно захваченных активах в Крыму.
Поделись:
Теги: Россия, Крым, экономика, санкции, Bloomberg, аннексия Крыма, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.03.2019, 11:21
Оценка:  0
гость
Не было бы Крыма, нашлись бы другие поводы нагнетать санкционную войну (яркий пример - Скрипали, сгинувшие в английских застенках для обвинения России).
arahimary    18.03.2019, 11:39
Оценка:  0
arahimary
Какие на фиг поводы- ты забыло скоко стоила нефть и прочее до 14 года?Бабло текло рекой- кто РФ трогал-то?Как заманали идиоты- все хотели торговать с РФ- мало было?
Владимир2911    18.03.2019, 11:07
Оценка:  0
Владимир2911
За такие бабки тупой Путенг мог просто договорится и купить Крым у Януковоща, без санкционных последствий для Рашки. А рыгиАналы нам бы это как-то уже оправдали перед украинцами. Возможно так оно и планировалось - но неожиданно поднялся слишком мощный Майдан и Януковоща смели нах… :-)
nelci    18.03.2019, 11:26
Оценка:  0
nelci
Мощный майдан не только смел овоща но поставил другого еще более вороватого, который засунул свои ручки в карманы каждого из нас.
arahimary    18.03.2019, 11:42
Оценка:  0
arahimary
Да мутки за европу начал ваш янык.Забвли как в марте 13 года платили депутатам по 5 лямов за голосование за вступление в ЕС?Шуфрич один был токо против.Можно было уже на крайняк подписать ассоциацию, но по тихому тянуть резину.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь