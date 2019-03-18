В НБУ назвали новые драйверы для роста экономики

Украине следует развивать аграрный сектор и транспортно-логистическую инфраструктуру, считает Данилишин.

Украина должна искать новые драйверы роста экономики, которыми в тактическом плане могут стать аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Читай также: Темпы роста "дыры" в бюджете Украины замедлились

Он считает, что аграрный сектор может быть драйвером, поскольку спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе.

"При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений", - отметил Данилишин.

Транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером по нескольким причинам:

Читай также: Гривну обвалила выплата долгов Укрзализныци - СМИ

Во-первых, потому что Украина находится в числе стран с одним из самых высоких уровней логистических издержек. Так, в Украине 18% логистических затрат связаны с доставкой пшеницы с поля в порты, тогда как во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства.

Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых.

В-третьих, хочется верить, что рано или поздно отношения с Россией прекратят ухудшаться и стабилизируются - тогда развитая транспортная инфраструктура способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество.

В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалах.

Данилишин выразил надежду, что предложенные акценты на драйверы роста украинской экономики "начнут дискуссию, результатом которой станет определение приоритетов экономического развития страны с последующим выработкой плана конкретных мер".

Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата выросла на 91 доллар.