Кабмин: Украина вторая по темпам роста в рейтинге Doing Business

С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Мы вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года, сообщили в Минэкономики.

Украина стала второй в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года; только с 2014 года страна поднялась в рейтинге на 41 позицию. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читай также: Украина улучшила позиции в мировых рейтингах: Инфографика

"С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Мы вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года. Благодаря дерегуляции мы уже добились ежегодной экономии бизнеса в размере более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что за три года Кабмин провел восемь дерегуляционных заседаний, на которых отменили около 1300 устаревших актов, создававших ненужное давление на предпринимателей.

Кумулятивный эффект от дерегуляционных усилий в 2018 году – это упрощение ведения бизнеса для: около 100 тыс. субъектов розничной торговли, около 1 000 компаний и более 10 тыс. ФЛПов, которые осуществляют ремонт бытовых изделий, 6300 компаний, которые осуществляют инженерно-поисковые работы, более 6 700 компаний, которые занимаются строительством.

Читай также: Когда Украина сможет догнать Польшу: Мнение экспертов Всемирного банка

Около 100 тыс. субъектов на год, которые формируют и получают земельные участки, уменьшат расходы на доработку документов.

В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего прогресса в рейтинге и в дальнейшем необходима поддержка Верховной Рады. Речь идет о принятии законопроектов - №8124, который позволит попасть в топ-50 рейтинга Doing Business, и №4650 о декоммунизации, который убирает советское наследие в законодательстве.

Ранее сообщалось, что Украине впервые вручили международную банковскую награду. Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award за "Прозрачность".