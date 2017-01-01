В Украине выросло число мошеннических операций с банковскими картами

Средний чек по незаконным операциям в 2018 году вырос до 2,5 тысяч гривен с 2,1 тысяч годом ранее.

Доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла до 92 гривень на 1 миллион гривень с 77 гривен в 2017 году. Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Васильева в ходе круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

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"За 2018 год по мошенническим операциям статистика подросла. Это не большие значения, но тем не менее, факт есть. На 1 миллион гривен операций с платежными картами в 2018 году 92 гривны приходилось на незаконные операции в противовес 77 гривнам в 2017 году", - сказала представитель НБУ.

По ее словам, средний чек по незаконным операциям в прошлом году вырос до 2,5 тысяч гривен с 2,1 тысяч годом ранее.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новую аферу для клиентов ПриватБанка: аферисты предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.