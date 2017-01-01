Порошенко подписал решение СНБО о реформировании ОПК

НБО приняло решение о повышении уровня прозрачности выполнения гособоронного заказа.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" от 6 марта 2019 года, передают Сегодня.

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В СНБО решили провести обзор оборонно-промышленного комплекса страны и поручить это Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.

Их решение обусловлено "необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в ​​условиях агрессии Российской Федерации".

Кабмину также поручили устранить коррупционные риски, повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна Укроборонпром и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Для чего Кабмину нужно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета Укроборонпрома.

На ответственности Кабинета министров теперь находиться вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе концерном Укроборонпром.

За пять месяцев правительство должно организовать аудит Укроборонпрома и предприятий-участников этого концерна с привлечением международных экспертов, и по его результатам информировать общественность.

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На рассмотрение Верховной Рады должны внести несколько законопроектов и изменений, например, изменения в закон "О государственном оборонном заказе", в котором необходимо предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок, законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа.

Также внесения изменений в закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников Укроборонпрома и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но таких, которые могут быть корпоратизированы.

Внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

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Министерству экономического развития и торговли, в частности поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобного.

СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, относительно нарушений в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.

Ранее сообщалось, что практически все органы "сливали" расследование. Новую часть расследования о коррупции в оборонке обнародовали журналисты.