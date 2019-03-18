Борьба с коррупцией: Что обещают кандидаты в президенты – инфографика

Кто и что обещал в своих предвыборных кампаниях по поводу устранения коррупции в Украине.

Бороться с коррупцией хотят больше половины кандидатов в президенты на выборах 2019 Facebook.com

Тему коррупции затрагивали больше половины кандидатов в президенты на выборы в 2019 году. Например, Сергей Носенко лаконичнее всех обещал просто ее ликвидировать, передает Слово и дело.

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Геннадий Балашов уверен, что конец коррупции на таможне может положить отмена пошлин и сборов. А вот Александр Шевченко думает, что «корень зла» в коррупции – схемы, подобные "Роттердам +".

Сергей Тарута пообещал обеспечить выход экономики из "тени" благодаря реализации антикоррупционных мероприятий, а Юлия Тимошенко обещает ликвидировать 37 "коррупционных квазиналогов". Руслан Кошулинский планирует разрушить коррупционные схемы в энергетической отрасли и при формировании тарифов.

Виктор Кривенко настроен решительно: он хочет ввести пожизненное заключение для топ-коррупционеров. Так же настроен и Александр Мороз, а Илья Кива предлагает меру наказания вплоть до смертной казни.

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Владимир Зеленский обещает коррупционерам конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. И, кроме того, отменить подозреваемым в коррупции право выйти под залог.

Роман Насиров (который и сам "пострадал" от правоохранительных органов) в своей предвыборной программе обещает провести аудит деятельности антикоррупционных органов, упростить процедуру рассмотрения коррупционных дел в суде и упростить процедуру возврата денег средств и имущества, приобретенного коррупционным путем.

Александр Соловьев в случае победы на выборах обещает в течение ста дней после инаугурации возбудить уголовные дела и арестовать "главных казнокрадов" на центральном и региональном уровне.

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Юрий Кармазин пообещал ликвидировать неэффективные органы по борьбе с коррупцией, при этом не уточнил в программе, какие именно. Анатолий Гриценко, наоборот, уверяет, что будет поддерживать деятельность антикоррупционных органов и хочет уничтожить коррупцию в Администрации президента, правительстве, Верховной раде и правоохранительных органах.

Геннадий Балашов уверен, что конец коррупции на таможне может положить отмена пошлин и сборов Слово і діло

Ранее сообщалось, как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям. НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.