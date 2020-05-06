С начала пандемии США уже предоставили Украине помощи на 14,5 млн долларов.

США финансово помогут Украине в борьбе с COVID-19 flickr.com

Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят Украине 5,4 млн долларов на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

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Согласно информации дипломатического учреждения, с начала пандемии США уже предоставили Украине помощи на 14,5 млн долларов, из которых 12,1 млн составляет стоимость медицинской и гуманитарной помощи.

“Еще одним направлением помощи является смягчение вторичных последствий пандемии - таких, как потеря источников дохода граждан или возможностей для предоставления услуг уязвимым слоям населения, в т.ч. пострадавшим от конфликта в Восточной Украине", - говорится в сообщении.

По данным посольства, общая стоимость ресурсов, предоставленных США Украине за последние 20 лет, достигает почти 5 млрд долларов, 362 млн из которых составляет помощь в сфере здравоохранения.

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Напомним, что совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.

Целью проекта является расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода. В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса).

Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.