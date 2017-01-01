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НБУ выкупил на межбанке почти 50 млн долларов

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По результатам торгов на межбанковском рынке максимальный курс упал до 26,8500 грн/$, а минимальный – сохранился на уровне 26,8350 грн/$.
Гривна укрепилась по итогам аукциона на межбанке
Гривна укрепилась по итогам аукциона на межбанке
flickr.com

В понедельник, 12 февраля, Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с заявкой на покупку 100 млн долларов и в итоге выкупил 49,9 млн долларов по среднему курсу 26,8487 грн/$. Об этом сообщает-пресс-служба регулятора.

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Банкам-участникам предлагалось на торги 78,3 млн долларов, при этом максимальный курс составил 26,8700 грн/доллар, а минимальный – 26,8350.

По результатам торгов максимальный курс упал до 26,8500 грн/$, а минимальный сохранился на том же уровне.

Всего были удовлетворены заявки 22 субъектов рынка, при изначально поданных 36.

Напомним, что банки-банкроты должны кредиторам 244 миллиардов гривен.

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Теги: НБУ, валютный аукцион, торги, Нацбанк, Межбанк, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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