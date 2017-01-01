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Кабмин перезапустил конкурс по членам набсовета Укрзализныци

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В правительстве заявили об отмене конкурса по отбору членов наблюдательного совета Укрзализныци и начале нового по другой процедуре с международными партнерами.
В Украине будут заново отбирать членов набсовета Укрзализныци
В Украине будут заново отбирать членов набсовета Укрзализныци
Status Quo

Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 4 апреля, передает 112.ua.

"Я так понимаю, что мы отменяем конкурс по УЗ и начинаем новый?" - спросил Гройсмана министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На что премьер ответил, что начинается новый конкурс по новой процедуре.

"А мы сейчас начинаем новый. Уже по новой процедуре с международными партнерами. Все, как должно быть", - заверил Гройсман, закончив открытую часть заседания.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця подписала договор с американской компанией General Electric Transportation на сумму более 1 млрд долларов о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании.

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Теги: конкурс, Кабмин Украины, правительство, железная дорога, правительство Украины, Укрзализныця, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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