Минэнерго повысило цену на уголь

Стоимость угля, произведенного на государственных шахтах составит 2535 гривен за тонну (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями на 110 гривен за тонну. Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 4 апреля.

Так, со 2 апреля стоимость угля, произведенного на государственных шахтах составит 2535 гривен за тонну (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Совещание в министерстве по рассмотрению этого вопроса состоялось на прошлой неделе – 30 марта.

Напомним, в январе нынешнего года Украина снизила добычу угля почти на треть. Падение произошло во всех угледобывающих регионах страны, но наибольшее в Луганской области – на 92%.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились запасы угля. Запасов дефицитного угля антрацитовой группы на складах ТЭС чуть более 410 тысяч тонн, а газового угля – 870 тысяч тонн.

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