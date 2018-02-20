Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госбюджет потратил половину "денег Януковича"

Назад к разделу Финансовые рынки
Комментариев: 1
В этом году государственным бюджетом в качестве переходящих остатков будут использованы восемь миллиардов гривен конфискованных средств.
Половина денег уже потрачена
Половина денег уже потрачена
depositphotos.com

В прошлом году было потрачено 14 из 29,5 миллиардов гривен, поступивших в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

Читай также: Как покупались "вышки Бойко": Луценко раскрыл подробности схемы

"По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств использовали 14 миллиардов из этих средств", - сказала он.

Глава Госказначейства отметила, что восемь миллиардов гривен конфискованных средств будет использовано государственным бюджетом в 2018 году в качестве переходящих остатков.

Ранее сообщалось о том, что Минфин сократил госдолг при помощи “денег Януковича“.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Янукович, Госбюджет, конфискация, Виктор Янукович, Госказначейство, деньги Януковича
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РБК-Украина

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Иван    20.02.2018, 19:40
Оценка:  0
Иван
Для себя любимых
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь