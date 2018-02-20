Госбюджет потратил половину "денег Януковича"

В этом году государственным бюджетом в качестве переходящих остатков будут использованы восемь миллиардов гривен конфискованных средств.

В прошлом году было потрачено 14 из 29,5 миллиардов гривен, поступивших в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

Читай также: Как покупались "вышки Бойко": Луценко раскрыл подробности схемы "По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств использовали 14 миллиардов из этих средств", - сказала он.

Глава Госказначейства отметила, что восемь миллиардов гривен конфискованных средств будет использовано государственным бюджетом в 2018 году в качестве переходящих остатков.

Ранее сообщалось о том, что Минфин сократил госдолг при помощи “денег Януковича“.